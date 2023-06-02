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الجمعة، 02-06-2023 02:55 م

انطلاق فعاليات سوق جارا بموسمه السابع عشر

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الوكيل الإخباري - افتتح أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة، في شارع الرينبو بعمان اليوم، فعاليات الموسم السابع عشر من فعاليات سوق جارا، بحضور وزيرة الثقافة هيفاء النجار.

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وجال الشواربة والنجار، في السوق، واطلعا على الأكشاك المعروضة ومقتنياتها، والتقيا العارضين الذين يمثلون العديد من الجمعيات الخيرية والمؤسسات المهنية، التي تقدم معروضاتها المصنوعة يدوياً بأسعار تنافسية مناسبة لجميع الفئات، بحسب ما أكد نائب جمعية سكان حي جبل عمان القديم، خضر قواس.


وأضاف قواس: "نعتز بالتشاركية التي تجمعنا مع أمانة عمان الكبرى، وبعض الجهات المعنية مثل: شركة زين، والأهلي للتمويل الأصغر، والشركة المركزية للتجارة والمركبات، الذين يساهمون في تبني المشاريع والمبادرات التي تخدم المجتمع المحلي".


ويعتبر "سوق جارا" من أهم الأماكن السياحية والفنية في العاصمة عمان، حيث يعتبر أحد المعالم البارزة في عمان، ووجهة للسياح الأجانب.


وتنظم فعاليات السوق، جمعية سكان حي جبل عمان القديم، ويستقبل الزوار والمتسوقين كل جمعة من العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء، حتى الثامن من أيلول المقبل.

 




 

 


 

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