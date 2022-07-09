انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن

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تبدأ فعاليات مهرجان "صيف الأردن 2022"، اليوم السبت أول أيام عيد الأضحى المبارك، في جميع محافظات المملكة.وتنطلق فعاليات المهرجان الصيفي في أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك من الساعة السادسة والنصف مساء وحتى العاشرة ليلاً، وتستمر حتى 26 من آب المقبل في جميع محافظات المملكة، إذ تبدأ الفعاليات ضمن المواقع المخصصة التي جرى تحديدها مسبقاً لإقامة الأنشطة المتنوعة في كل محافظة.وتتضمن الفعاليات عروضاً مسرحية وأنشطة ترفيهية للأطفال، وفلكلورية وفنية، إضافة إلى حفلات غنائية يحيها نخبة من الفنانين الأردنيين.