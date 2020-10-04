انطلاق فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي

الوكيل الاخباري - انطلقت امس السبت على مسرح مركز الملك عبد الله الثاني الثقافي في الزرقاء فعاليات مهرجان صيف الزرقاء المسرحي الـ18 والذي تقرر إقامته بعروض محلية وورش مسرحية لبناء قدرات الفنانين الشباب وبمشاركة مجموعة من الفنانين العرب إلكترونياً خلال الفترة الممتدة ما بين 3 حتى 8 تشرين الأول الحالي.

اضافة اعلان



وقال مندوب وزير الثقافة أمين عام الوزارة، هزاع البراري "إن المسرح هو فجر جديد وانطلاقة جديدة في ظل جائحة كورونا التي نعيشها والعالم أجمع، حيث يبقى المسرح نابضاً بالحياة ليثبت للناس أن الجمال لا يحده أية حدود أو جدران".

المصدر - بترا



