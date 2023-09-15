انطلاق فعاليات "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" بدورته الثالثة



الوكيل الاخباري – انطلقت مساء أمس الخميس، فعاليات الدورة الثالثة من "مهرجان عمان لفنون الأداء المعاصرة" الذي ينظمه "ستديو 8" في مؤسسة محمد وماهرة أبو غزالة بجبل عمان، وتستمر حتى 23 أيلول الحالي، في عدة مسارح بعمان.



وقالت وزيرة الثقافة، هيفاء النجار خلال حضورها حفل الافتتاح، أن فن الأداء المعاصر، أحد الفنون التي تعبر عن طاقة الجسد والروح، ويوصل رسائل مهمة، حول القدرة على الإبداع والتعاطي مع تحديات الحياة.

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