الثلاثاء 16-05-2023
الوكيل الاخباري

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

حمدي المناصير يطلق "زفة الأمير حسين" - فيديو

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

تصريحات جديدة من الفيدرالي الأمريكي بشأن رفع الفائدة من جديد

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على ارتفاع

ترقية موظفين في التربية - أسماء

السودان.. وصول الجسر الجوي المصري إلى مطار بورتسودان

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

الثلاثاء، 16-05-2023 03:00 م

انطلاق فعاليات وعروض مهرجان المسرح المدرسي

1684233424707


الوكيل الإخباري - انطلقت فعاليات وعروض مهرجان المسرح المدرسي السابع عشر اليوم الثلاثاء، على مسرح أسامة المشيني التابع لوزارة الثقافة في عمان.

اضافة اعلان


وفي حفل انطلاق المهرجان الذي حضره مندوبا عن وزير التربية والتعليم، أمين عام الوزارة للشؤون الفنية الدكتور نواف العجارمة، جرى تكريم الفنانين ماهر خماش ولينا التل.

واشتمل الحفل الذي حضره نقيب الفنانين محمد العبادي، ومدير مديرية الفنون البصرية والمسرح في وزارة الثقافة المخرج عبدالكريم الجراح، وفنانون وعدد من مدراء التربية والتعليم، على عرض "أوبريت الاستقلال..عرس الأمجاد" قدمته مجموعة من طلبة وطالبات مدارس الوزارة.

والمهرجان الذي يستمر 8 أيام، تشارك فيه 10 عروض مسرحية تمثل مدارس مديريات التربية في ألوية قصبة عمان، والطيبة والوسطية، والأغوار الشمالية، والكورة، وقصبة إربد، ومحافظة الطفيلة، ومناطق القصر والكرك ووكالة الغوث والزرقاء الأولى لواء الجامعة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ارادة

صدور إرادة ملكية بالسفير الخالدي

5202314145128524231687

المستقلة للانتخاب تحل 19 حزبا - اسماء

مبنى رئاسة الوزراء

احالة موظفين حكوميين إلى التقاعد - اسماء

image - 2023-05-16T164140.908

الملك يستقبل وفدا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية

520231614427376683597

ترقية موظفين في التربية - أسماء

520238153032676319148

بدء فعاليات يوم علمي بالجامعة الهاشمية عن التدخين

أخبار متعلقة
32f294aa-869e-43db-b8dc-b8becc9dc779

توزيع هدايا على الأطفال المرضى بمستشفى الأميرة رحمة باربد

WhatsApp Image 2023-04-24 at 3.18.55 PM

توقع استكمال مشروع تأهيل الطريق الصحراوي خلال الربع الثالث من 2023

1682082413877

طقوس عيد الفطر في محافظة إربد

1436866007939611cddc7645888f4f87fa215fca2e

الأمانة تعلن مواعيد عمل المسالخ والسوق المركزي في العيد

339309193_229982852883689_5250774605378132303_n

إنقاذ طفل سقط داخل بئر وآخر حاول إخراجه في الرمثا

856b29de-حافلات-باص-عمّان-أرشيفية-1536x1024

تعديل ساعات عمل باص عمان