الإثنين 24-07-2023
الوكيل الاخباري

الخدمة المدنية: امتحان لنحو 1229 موظفا بالقطاع العام

النرويج.. هجوم إلكتروني على مواقع حكومية

اصابات بحادث سير على طريق اربد - عمان

محتجون يغلقون جميع مداخل الكنيست الإسرائيلي

السير : تعاملنا مع عوائق وهذا ما حصل على دوار المشاغل - صورة

انطلاق قمة النظم الغذائية في روما بمشاركة أردنية

تعميم هام صادر عن الغذاء والدواء بشأن مستحضرات التجميل

اجنبي يطعن شخص على شاطئ الغندور

زي زيلينسكي يثير حفيظة القادة الغربيين

الإمارات توضح مدة صلاحية تأشيرتها السياحية

الإثنين، 24-07-2023 10:30 ص

انطلاق قمة النظم الغذائية في روما بمشاركة أردنية

0L5A1124 - Copy


الوكيل الاخباري - تنطلق في روما، الاثنين، قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وتستمر حتى 25 تموز الحالي، بحضور نحو ألفي مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.

اضافة اعلان


ويشارك وزير الزراعة خالد الحنيفات بالجلسة الافتتاحية ورئيسة قسم المنظمات في مديرية التعاون الدولي في وزارة الزراعة ندى فريحات "عن بُعد"، كما سيشارك مندوب الأردن الدائم في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" خالد أبو حمور من روما.
وتنعقد القمة في وقت تتحدى مجموعة من العوامل قدرة النظم الزراعية الغذائية في العالم لتوفير أغذية مغذية وحياة أكثر استدامة للجميع. ومن بين هذه العوامل، النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير الأنماط الاستهلاكية والتغير المناخي.


وقالت مديرة قسم النظم الغذائية والأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كورينا هوكيس إن العالم يحتاج إلى توجه متكامل ومستدام يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن يتعاون الجميع للتعامل مع تلك التحديات.


وستوفر القمة مساحة للدول المشاركة لمراجعة تعهداتها بالعمل والتي قطعتها في قمة النظم الغذائية الأولى في عام 2021.


وقالت مسؤولة منظمة الفاو إن النظام الزراعي الغذائي هو كل ما يتصل بالغذاء والزراعة، مشيرة إلى أن تسميته بالنظام ترجع إلى أن كل شيء متعلق به "مترابط".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
7202319122059288785272

الخدمة المدنية: امتحان لنحو 1229 موظفا بالقطاع العام

الدفاع المدني 4

اصابات بحادث سير على طريق اربد - عمان

5202321205944826067197

السير : تعاملنا مع عوائق وهذا ما حصل على دوار المشاغل - صورة

1

تعميم هام صادر عن الغذاء والدواء بشأن مستحضرات التجميل

الأمن العام

اجنبي يطعن شخص على شاطئ الغندور

1 (1)

تطوير المناهج ينشر منهاج العلوم الحياتيّة وعلوم الأرض لـ "توجيهي 2006"

أخبار متعلقة
720232091512390515931

مندوبا عن الملك .. الخصاونة يشارك في المؤتمر الدولي للتنمية والهجرة

download (2)

الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

1688824939071

افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث في الاردن

8

فيلم جفاف يفتتح عروض أيام الفيلم الإيطالي في عمان

0L5A1502 - Copy

وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

ب

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً