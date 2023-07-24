انطلاق قمة النظم الغذائية في روما بمشاركة أردنية

الوكيل الاخباري - تنطلق في روما، الاثنين، قمة الأمم المتحدة للنظم الغذائية وتستمر حتى 25 تموز الحالي، بحضور نحو ألفي مشارك من 160 دولة بمن فيهم قادة ورؤساء حكومات 20 دولة.

اضافة اعلان



ويشارك وزير الزراعة خالد الحنيفات بالجلسة الافتتاحية ورئيسة قسم المنظمات في مديرية التعاون الدولي في وزارة الزراعة ندى فريحات "عن بُعد"، كما سيشارك مندوب الأردن الدائم في منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" خالد أبو حمور من روما.

وتنعقد القمة في وقت تتحدى مجموعة من العوامل قدرة النظم الزراعية الغذائية في العالم لتوفير أغذية مغذية وحياة أكثر استدامة للجميع. ومن بين هذه العوامل، النمو السكاني والتوسع الحضري وتغير الأنماط الاستهلاكية والتغير المناخي.



وقالت مديرة قسم النظم الغذائية والأمن الغذائي في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، كورينا هوكيس إن العالم يحتاج إلى توجه متكامل ومستدام يأخذ في الاعتبار العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وأن يتعاون الجميع للتعامل مع تلك التحديات.



وستوفر القمة مساحة للدول المشاركة لمراجعة تعهداتها بالعمل والتي قطعتها في قمة النظم الغذائية الأولى في عام 2021.



وقالت مسؤولة منظمة الفاو إن النظام الزراعي الغذائي هو كل ما يتصل بالغذاء والزراعة، مشيرة إلى أن تسميته بالنظام ترجع إلى أن كل شيء متعلق به "مترابط".