الخميس 20-07-2023
الوكيل الاخباري

عجلون: جلسة تدريبية حول الزراعة العضوية في راجب

الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

المملكة تتأثر بموجة حارة جديدة في هذا الموعد

وزارة التربية: إعلان نتائج أولية بشأن امتحان مبحث الكيمياء الجمعة

أول تصريح من وزارة التربية بشأن امتحان الكيمياء

الأردن يدين قيام متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

فنان شهير يتعرض لوعكة صحية ويدخل العمليات- صورة

روسيا : تمديد تدابير اقتصادية خاصة لمدة عامين

الحكومة: دعم أكثر من ألف مصنع بمنح من 50 إلى 500 ألف دينار

الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

الخميس، 20-07-2023 09:38 م

الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

download (2)


الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الخميس اليوم العلمي لمديرية بحوث المياه والتربة، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن (الفاو)، ووفد سعودي زراعي من القطاعين العام والخاص، وخبراء من القطاع العام والخاص الأردني والجامعات.

اضافة اعلان


وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن الأردن يعتبر من أشد المناطق فقرًا بالنسبة لشح المياه، حيث انخفضت حصة الفرد الاردني إلى 61 م3 بعد دخول اللاجئين ما يتطلب إيجاد حلول للتحديات المائية من خلال المشاريع البحثية المنفذة في المركز الوطني للبحوث الزراعية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكفاءة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة في الري واستخدام تطبيقات حديثة وذكية في الري، مثل تطبيق وافر وتطبيق مع المزارع ونشاطات الحصاد المائي.


وأضاف ان المركز يعمل على والحد من تدهور الترب الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للأسمدة وعمل الفحوص المخبرية للتربة والمياه، علاوة على الزراعات المائية الحديثة الموفرة للمياه مثل الهيدروبونك، ومشاريع حاضنة الابتكار الزراعي الريادية في توظيف الابتكار والإبداع في القطاع الزراعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1689875357008 (1)

عجلون: جلسة تدريبية حول الزراعة العضوية في راجب

64b970063fcbf

وزارة التربية: إعلان نتائج أولية بشأن امتحان مبحث الكيمياء الجمعة

w6b63yjXQjRyhVua3LdLMQBn9dVVax8on4YzNgLk

أول تصريح من وزارة التربية بشأن امتحان الكيمياء

366992_72_1689873422

الأردن يدين قيام متطرف بتمزيق نسخة من المصحف الشريف في السويد

420235112236322661287

الحكومة: دعم أكثر من ألف مصنع بمنح من 50 إلى 500 ألف دينار

64b94d6650b1c

الغذاء والدواء: قطاع "الشاورما" من القطاعات الأعلى خطورة

أخبار متعلقة
1689786422077

ورشة تعريفية لتمكين المشاريع بالمركز الوطني للبحوث الزراعية

1689607073083

وفد سعودي يطلع على المشاريع البحثية في المركز الوطني للبحوث الزراعية

1688824939071

افتتاح مؤتمر الغذاء الذكي الثالث في الاردن

0L5A1502 - Copy

وفد أردني يشارك في أعمال الدورة 43 للمؤتمر العام لـ"الفاو"

ب

الأردن يشارك في أعمال الدورة 43 لمؤتمر "الفاو" غداً