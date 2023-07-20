الوطني للبحوث الزراعية ينظم اليوم العلمي لبحوث المياه والتربة

الوكيل الإخباري- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية اليوم الخميس اليوم العلمي لمديرية بحوث المياه والتربة، بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة في الأردن (الفاو)، ووفد سعودي زراعي من القطاعين العام والخاص، وخبراء من القطاع العام والخاص الأردني والجامعات.

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وقال مدير عام المركز الدكتور نزار حداد، إن الأردن يعتبر من أشد المناطق فقرًا بالنسبة لشح المياه، حيث انخفضت حصة الفرد الاردني إلى 61 م3 بعد دخول اللاجئين ما يتطلب إيجاد حلول للتحديات المائية من خلال المشاريع البحثية المنفذة في المركز الوطني للبحوث الزراعية على الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وكفاءة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة في الري واستخدام تطبيقات حديثة وذكية في الري، مثل تطبيق وافر وتطبيق مع المزارع ونشاطات الحصاد المائي.



وأضاف ان المركز يعمل على والحد من تدهور الترب الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للأسمدة وعمل الفحوص المخبرية للتربة والمياه، علاوة على الزراعات المائية الحديثة الموفرة للمياه مثل الهيدروبونك، ومشاريع حاضنة الابتكار الزراعي الريادية في توظيف الابتكار والإبداع في القطاع الزراعي.