ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة والتي أُلقي القبض خلالها على مروجين وتجار للمواد المخدرة وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة.

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ففي القضية الاولى أُلقي القبض في محافظة إربد على أحد الأشخاص بعد متابعة معلومات وردت حول قيامه بإخفاء كمية من المواد المخدرة لغايات الترويج وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة ونصف كيلو من بودرة الحشيش الصناعي المخدر.



كما وتم في محافظة اربد كذلك القاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (5000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وثلاثة كفوف من مادة الحشيش المخدرة ونصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة.



وفي محافظة البلقاء وبناءً على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص ببيع وترويج مادة الكريستال المخدرة، حيث تم التحرك لمكان وجوده وإلقاء القبض عليه متلبساً وضُبط (171) غراماً من مادة الكريستال المخدرة بحوزته.



وفي إحدى مناطق البادية الوسطى وبناء على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص ببيع وترويج المواد المخدرة فقد جرى التحرك لمكان وجوده وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته كيس بداخله (150) غراماً من مادة الكوكائين وكمية من الحبوب المخدرة.



فيما تمت مداهمة أحد مروجي وتجار المواد المخدرة جنوب العاصمة عمان بعد التأكد من ممارسة نشاطه الجرمي بحيازة وترويج المواد المخدرة ، وبتفتيش مكان وجوده عُثر على (5) كغم من مادة الكريستال المخدرة ومجموعة قصادير بداخلها كميات من ذات المادة معدة ومجهزة للبيع اضافة الى مبلغ مالي مزيف.



فيما جرى ضبط (900) كيس معبأة بمادة الحشيش الصناعي (الجوكر) ومجهزة للبيع بحوزة أحد المروجين في العاصمة .



حيث جرى توديع جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا الى محكمة أمن الدولة.





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