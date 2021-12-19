الأحد 19-12-2021
الوكيل الاخباري

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

الزراعة النيابية: رفع توصيات لمجلس النواب حول إعلان النوايا

الفايز يهنئ قطر بعيدها الوطني

مشتركة نيابية تشرع بمناقشة "رخص المهن داخل الأمانة"

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

البرلمان العربي يثمن مواقف الملك تجاه القضية الفلسطينية

الأحد، 19-12-2021 01:41 م

ضبط عدد من المتورطين بقضايا الترويج والاتجار بالمخدرات

9114aec5-8f4a-4ffa-ab4a-28d2f1014b9e


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في ادارة مكافحة المخدرات وفي إطار حملاتهم المستمرة على مروجي وتجار المواد المخدرة تعاملوا خلال الأيام القليلة الماضية مع عدد من القضايا النوعية في مختلف مناطق المملكة والتي أُلقي القبض خلالها على مروجين وتجار للمواد المخدرة وضُبطت بحوزتهم كميات متفرقة من المواد المخدرة. 

اضافة اعلان


ففي القضية الاولى أُلقي القبض في محافظة إربد على أحد الأشخاص بعد متابعة معلومات وردت حول قيامه بإخفاء كمية من المواد المخدرة لغايات الترويج وضُبط بحوزته 1 كغم من مادة الكريستال المخدرة ونصف كيلو من بودرة الحشيش الصناعي المخدر.


كما وتم في محافظة اربد كذلك القاء القبض على أحد مروجي المواد المخدرة وضبط بحوزته (5000) حبة من حبوب الكبتاجون المخدرة وثلاثة كفوف من مادة الحشيش المخدرة ونصف كيلو من مادة الكريستال المخدرة. 

وفي محافظة البلقاء وبناءً على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص ببيع وترويج مادة الكريستال المخدرة، حيث تم التحرك لمكان وجوده وإلقاء القبض عليه متلبساً وضُبط (171) غراماً من مادة الكريستال المخدرة بحوزته.


وفي إحدى مناطق البادية الوسطى وبناء على المعلومات الواردة بقيام أحد الأشخاص ببيع وترويج المواد المخدرة فقد جرى التحرك لمكان وجوده وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته كيس بداخله (150) غراماً من مادة الكوكائين وكمية من الحبوب المخدرة.


فيما تمت مداهمة أحد مروجي وتجار المواد المخدرة جنوب العاصمة عمان بعد التأكد من ممارسة نشاطه الجرمي بحيازة وترويج المواد المخدرة ، وبتفتيش مكان وجوده عُثر على (5) كغم من مادة الكريستال المخدرة ومجموعة قصادير بداخلها كميات من ذات المادة معدة ومجهزة للبيع اضافة الى مبلغ مالي مزيف. 


فيما جرى ضبط (900) كيس معبأة بمادة الحشيش الصناعي (الجوكر) ومجهزة للبيع بحوزة أحد المروجين في العاصمة . 


حيث جرى توديع جميع الأشخاص المتورطين في هذه القضايا الى محكمة أمن الدولة.


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
M63A8882

التربية تكشف موعد إعلان نتائج تكميلية التوجيهي

12202115163428252562356

ضبط طبيب يمارس عمله وهو مصاب بكورونا في عمان

M63A9029

ديوان الخدمة يعمم آلية تمديد خدمة من بلغ السن القانوني

0L5A2054

سعيدات: رفع مستوى تخزين المحروقات في المحطات استعدادا للمنخفض

imgid427861

وفاتان وإصابة بليغة بتماس كهربائي أثناء رفع سارية في أحد مصانع العقبة

الغذاء والدواء

الغذاء والدواء تجري 525000 فحصا مخبريا لمواد غذائية ودوائية خلال 2021

أخبار متعلقة
12202118124828186321822

ما هي المرتفعات التي ستتساقط عليها الثلوج؟ - أسماء

112

منطقة الباقورة الأعلى.. تعرف على معدلات الهطول في المملكة منذ امس

للل

عجلون الأعلى والجنوب بدون أمطار.. تعرّف على كميات الهطول خلال الـ 24 ساعة

مديرية الامن العام

الأمن يضبط شخصا نفذ سطوا مسلحا على بنك عام 2018 - صورة

سير خاص

الأمن: التعامل مع 475 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

dddd

ضبط تاجري مخدرات في عمان