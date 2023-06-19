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الإثنين، 19-06-2023 11:05 م

انطلاق مخيم الشباب الدولي بنسخته السابعة

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الوكيل الاخباري - انطلقت فعاليات مخيم الشباب الدولي، بنسخته السابعة، تحت شعار "القيادة والسلام"، بمشاركة اتحاد الشبيبة الديمقراطي الكردستاني، ممثلا بالسكرتير العام للاتحاد ميسر العبيد، في جامعة الحسين بن طلال في محافظة معان.

و يهدف المخيم، الذي رعاه رئيس الجامعة، الدكتور عاطف الخرابشة، ومدير هيئة شباب كلنا الأردن عبدالرحيم الزواهرة، إلى التعريف بالتجربة الأردنية في البرامج الشبابية المطورة في الأردن والريادة وذلك عن طريق القيام بنشاطات متنوعة مثل زيارة مؤسسات المجتمع المدني وعدد من المؤسسات الحكومية والوزرات وزيارات سياحية.

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