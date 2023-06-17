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السبت، 17-06-2023 10:24 م

محاضرة حول دور الشباب والمرأة في الأحزاب السياسية بالكرك

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الوكيل الاخباري - نظم تجمع لجان المرأة في محافظة الكرك اليوم السبت، محاضرة بعنوان منظومة التحديث السياسي ودور المرأة والشباب في الأحزاب للتوعوية بالتشريعات الناظمة للحياة السياسية وتحفيز المرأة والشباب على الانخراط في الحياة الحزبية.

وقالت مقررة التجمع في الكرك ميسون مبيضين، إن المحاضرة تأتي ضمن لقاءات مشروع شبكة نشميات الذي يتم تطبيقه بالتعاون مع اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة للتعريف بمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة التشريعية والسياسية في أوساط الشباب والنساء والتعرف على أدوارهم بالحياة العامة.

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