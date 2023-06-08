الخميس 08-06-2023
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الخميس، 08-06-2023 07:21 م

مناشدة للعثور على الشاب المفقود هادي القواقنة

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - تناشد عائلة الشاب هادي عواد محمود القواقنة الذي خرج ولم يعد منذ يوم السبت الماضي في محافظة عجلون، للتعرف والعثور عليه .

ووفق عائلته لموقع الوكيل الاخباري ان الشاب كان يرتدي " بنطال أسود وتي شيرت رمادي "  بسيارة افانتي نيو لون أبيض لوحه رقم 32415 * 16 ترميز

وقالت العائلة انهم بحثوا في المستشفيات والمراكز الأمنية والكثير من الأماكن في محافظة عجلون، غير انهم لم يجدوا له أي أثر.

وتناشد العائلة من يملك معلومة عن المفقود الاتصال على الأرقام التالية : 
0777045049
0777714172
0777950951

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