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الإثنين، 19-06-2023 05:30 م

مسرحية توعوية بمركز إربد الثقافي حول العنف المجتمعي

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الوكيل الاخباري - نظمت مديرية شباب محافظة إربد، بالتعاون مع مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية التابعة لمديرية الأمن العام/ فريق المسرح الشرطي، على خشبة مسرح المركز الثقافي بإربد، اليوم الاثنين، مسرحية توعوية حول العنف المجتمعي، بمشاركة 300 شاب وشابة من مختلف المراكز الشبابية في المحافظة.

وبين مدير شرطة محافظة إربد العميد عمر الكساسبة خلال العرض المسرحي، أن فريق المسرح الشرطي يبدع فيما يقدم من أعمال تحث على القيم النبيلة النابعة من القلب، لتعزيز الأمن المجتمعي من خلال مسرح يخاطب فئة الشباب، وطرح القضايا ومعالجة الظواهر السلبية والممارسات الخاطئة، عبر سيناريوهات درامية متقنة، تحصن المجتمع من الجريمة بكافة أشكالها ومواضيعها الأمنية والمجتمعية المختلفة.

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