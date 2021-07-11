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الأحد، 11-07-2021 11:25 م

انطلاق معسكرات الحسين في عدد من المحافظات

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 الوكيل الاخباري - بدأت فعاليات معسكرات الحسين للعمل والبناء الى جانب مبادرات تطوعية، في عدد من محافظات المملكة، ضمن أنشطة نوعية، تبنتها وزارة الشباب من خلال مراكزها الشبابية.اضافة اعلان


 واختتم مركز اعداد القيادات الشبابية، الفعاليات التدريبية الثانية لأعضاء برنامج الحكومة الشبابية والبرلمان الشبابي/ المعهد السياسي، التابع لوزارة الشباب.

ووفقا لبيان الوزارة، اختتمت مساء أمس فعاليات البرنامج، بحضور وزير الشباب محمد النابلسي، الذي استمع خلال جلسة حوارية، إلى مجموعة من المقترحات ضمن عمل القطاع الشبابي.

واشتملت الفعاليات على إعداد "منهجية البحث العلمي وإعداد اوراق العمل " والتي تأتي استكمالا للمرحلة الأولى من البرنامج، والخروج بخريطة أولويات العمل لكل قطاع.

 




 

 


 

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