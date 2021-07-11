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الأحد، 11-07-2021 09:30 م

يوم صحي مجاني لذوي الإعاقة في منطقة النزهة

وزارة الصحة



الوكيل الاخباري - ينظم معهد العناية بصحة الأسرة، التابع لمؤسسة الملك الحسين، يوما صحيا مجانيا خاصا بالأشخاص ذوي الإعاقة، بمركز جهد للدعم المجتمعي في منطقة النزهة الثلاثاء المقبل، وذلك بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.اضافة اعلان


وقال المعهد، في بيان صحفي اليوم الأحد، إن اليوم الصحي يسعى إلى الارتقاء بالمستوى الصحي لأبناء المجتمع المحلي، وتحسين الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وسيقدم استشارات طب عام، وجلسات إرشاد نفسي، وفحوصات السكري والضغط والنظر، والكشف المبكر عن سرطان الثدي، إضافة إلى الكشف عن مشكلات الأسنان، وخدمات التغذية.

 




 

 


 

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