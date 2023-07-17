انطلاق معسكر تصميم الألعاب الالكترونية في بيت شباب عمان

الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معسكر تصميم الألعاب الإلكترونية للذكور في بيت شباب عمان، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، بحضور 40 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما، ولمدة خمسة أيام.

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ويهدف المعسكر إلى إعداد جيل من الشباب القادرين على تصميم ألعاب الفيديو، وإنشاء أفضل الطرق للعب عبر الخوارزميات والبرمجة وإمكانية ترجمة أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع، والاطلاع على الطرق المثلى لاستخدام التكنولوجيا من المختصين العاملين والمهتمين في صناعة الألعاب الإلكترونية.



وتشتمل فعاليات المعسكر على زيارات يومية لمختبر الألعاب الإلكترونية احد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لصناعة الألعاب الإلكترونية وأعمال تطوعية داخل ساحات بيت شباب عمان.