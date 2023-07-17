الإثنين 17-07-2023
الوكيل الاخباري

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

وزارة الداخلية في بريدنيستروفيه تعلن عن مقتل زعيم المعارضة

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

الدفاع الروسية: مقتل نحو 700 جندي أوكراني خلال يوم

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

بيان من ديوان الخدمة بشأن تعيين متقدمين لوظائف الفئة الثالثة

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم لشقيقتين في إربد

الإثنين، 17-07-2023 01:39 م

انطلاق معسكر تصميم الألعاب الالكترونية في بيت شباب عمان

1689589350060


الوكيل الإخباري- انطلقت اليوم الاثنين فعاليات معسكر تصميم الألعاب الإلكترونية للذكور في بيت شباب عمان، ضمن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2023، بحضور 40 مشاركا ضمن الفئة العمرية من 15 الى 17 عاما، ولمدة خمسة أيام.

اضافة اعلان


ويهدف المعسكر إلى إعداد جيل من الشباب القادرين على تصميم ألعاب الفيديو، وإنشاء أفضل الطرق للعب عبر الخوارزميات والبرمجة وإمكانية ترجمة أفكارهم لمشاريع على أرض الواقع، والاطلاع على الطرق المثلى لاستخدام التكنولوجيا من المختصين العاملين والمهتمين في صناعة الألعاب الإلكترونية.


وتشتمل فعاليات المعسكر على زيارات يومية لمختبر الألعاب الإلكترونية احد مشاريع صندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية لصناعة الألعاب الإلكترونية وأعمال تطوعية داخل ساحات بيت شباب عمان.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
y

مدير الأمن العام يلتقي مدير الدفاع المدني الفلسطيني

img_1593518226

العمل: 373 ألف تصريح عمل صدرت للعمالة السورية منذ 2016

5202223162023325216180

مذكرة من البنك المركزي لجميع البنوك في الأردن

image

تطوير المناهج ينشر رابط لمنهاج اللغة العربية المطورة لـ 4 صفوف

6202322192637250816544

اليرموك تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس

image

الأردن يعزي مصر بضحايا انهيار مبنى سكني في القاهرة

أخبار متعلقة
1688823366854

بدء معسكر التماسك الاجتماعي في شباب سهل حوران

r

معسكر تعريفي بقانوني الأحزاب والانتخاب في إربد