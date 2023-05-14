انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

الوكيل الإخباري - انطلقت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الأحد، ورشة أمن الحدود البحرية من منظور مكافحة الإرهاب، بإشراف من مركز تدريب عمليات الاعتراض البحري التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NMIOTC)، بحضور قائد مركز الاعتراض البحري لحلف الناتو العميد البحري ثيميستوكليس باباديميتريو، ومساعد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن المهندس محمد الطراونة.

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وتهدف الورشة التي جاءت بمشاركة خبراء بحريين دولياً وأردنيين في هذا المجال، إلى تقييم ومراجعة احتياجات الأردن في مجال أمن الحدود البحرية، وتسليط الضوء على أولويات الأردن البحرية، إضافة إلى تبادل أفضل الخبرات والأساليب المتعلقة بأمن الحدود البحرية، وتقديم توصيات لتعزيز القدرات البحرية الأردنية.



كما تركز الورشة على العديد من المواضيع الهامة كالتهديدات الإرهابية المحتملة مستقبلاً ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعمليات التهريب والتسلل، والاتجار بالبشر، والإرهاب البحري، إضافة الى الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.



يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية نفّذَت العديد من الندوات وورش العمل والتمارين البحرية في مجال مكافحة الإرهاب مع حلف الناتو من خلال فريق الاقتحام البحري الأردني VBSS التابع لها.

