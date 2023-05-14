الأحد 14-05-2023
الوكيل الاخباري

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

افتتاح معرض تراثي للطلبة العرب الدارسين في الجامعة الهاشمية

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في إربد غدا

الأحد، 14-05-2023 05:02 م

انطلاق ورشة أمن الحدود البحرية في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية

63819680120232976420


الوكيل الإخباري - انطلقت في قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية اليوم الأحد، ورشة أمن الحدود البحرية من منظور مكافحة الإرهاب، بإشراف من مركز تدريب عمليات الاعتراض البحري التابع لمنظمة حلف شمال الأطلسي (NMIOTC)، بحضور قائد مركز الاعتراض البحري لحلف الناتو العميد البحري ثيميستوكليس باباديميتريو، ومساعد قائد القوة البحرية والزوارق الملكية العقيد الركن المهندس محمد الطراونة.

اضافة اعلان


وتهدف الورشة التي جاءت بمشاركة خبراء بحريين دولياً وأردنيين في هذا المجال، إلى تقييم ومراجعة احتياجات الأردن في مجال أمن الحدود البحرية، وتسليط الضوء على أولويات الأردن البحرية، إضافة إلى تبادل أفضل الخبرات والأساليب المتعلقة بأمن الحدود البحرية، وتقديم توصيات لتعزيز القدرات البحرية الأردنية.


كما تركز الورشة على العديد من المواضيع الهامة كالتهديدات الإرهابية المحتملة مستقبلاً ضمن المياه الإقليمية الأردنية وعمليات التهريب والتسلل، والاتجار بالبشر، والإرهاب البحري، إضافة الى الهجمات الإلكترونية واستخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية.


يشار إلى أن قيادة القوة البحرية والزوارق الملكية نفّذَت العديد من الندوات وورش العمل والتمارين البحرية في مجال مكافحة الإرهاب مع حلف الناتو من خلال فريق الاقتحام البحري الأردني VBSS التابع لها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
index

السعودية تؤكد استئناف استيراد الأغنام الأردنية

IMG-20230514-WA0073

بقلوب مكلومة .. الحزن يعم على زميلات وطالبات المعلمة الراحلة آمال الخالدي

2JqAhsFrbw0xxwvggHTZMexls74v4l7UbH3FoxOc

تعرف على عقوبة شخص قام متعمدا بتخريب آثار في جرش

دنانير-أردنية-ارشيفية

قروض بدون فوائد لمربي الأبقار المتضررين من الحمى القلاعية

55c024ff-14a7-4d18-9f48-2af6ec9dfbdc

الأردنية والبلقاء التطبيقية توقعان مذكرة تفاهم وتعاون مشترك لتبادل الخبرات والمعرفة

5202312181353884199335

عطلة رسمية في الخامس والعشرين من أيار بمناسبة عيد الاستقلال

أخبار متعلقة
w

كريف الأردن : تقرير المعلومات الائتماني سيكون متاحا على تطبيق سند قريبا

643c2ce02a9ac

الخصاونة: دفعنا أثمانا باهظة جراء الاستمساك بالمبادئ إزاء القضية الفلسطينية

42023817302289977968

وظيفة براتب 2900 يورو شهرياً في منظمة دولية بالأردن - رابط التقديم

4f0ac800-سجن-تعبيرية-1

حبس شخصين 21 عاما غسلا أموالا قيمتها نصف مليون دينار

file

الطفيلة: الفعاليات الرمضانية أسهمت بتنشيط الحراك الثقافي بالمحافظة

320231144228779241814

موظفون حكوميون الى التقاعد - اسماء