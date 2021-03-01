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الإثنين، 01-03-2021 12:19 م

انقطاعات كهربائية مبرمجة في المفرق غدا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن انقطاعات مبرمجة غدا الثلاثاء في عدة مناطق في محافظة المفرق.

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وقال الناطق الإعلامي للشركة المهندس علاء قرعاوي إن الهدف من الإنقطاعات هو إجراء صيانة لمحولات كهربائية، لتحسين جودة خدمات الشركة المقدمة لمشتركيها.


وبينت الشركة انها ستفصل التيار الكهربائي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الرابعة مساء عن مناطق: جابر السرحان، بلعما، حمنانة، البستان، النظامية، ابو الظهور، ام جوينة، محولات اولاد باير، ثانوية بنات بلعما ومجاوريها.


وأضافت أنها ستفصل التيار الكهربائي من الساعة الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الحادية عشرة صباحا عن منطقتي: السويلمة شرق النهضة، ومزرعة اللحام ثغرة الجب طريق الخالدية، كما سيشمل الفصل منطقة السويلمة بجانب المركز الصحي من الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا، ومنطقة السويلمة شمال حوشا من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا.


كما أعلنت الشركة أنها ستفصل التيار الكهربائي من الساعة الواحدة ظهرا وحتى الساعة الثالثة عصرا عن مناطق: الخالدية الحي الشمالي، وشمال دوار الخالدية، والمفردات شمال البلده، فيما ستفصل التيارعن منطقة بئر حمودة في المفردات من الساعة الثانية عشر ظهرا وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.


-- (بترا)

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