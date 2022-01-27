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الخميس، 27-01-2022 01:58 م

انقطاع الانترنت عن مناطق في المملكة وهيئة الاتصالات توضح

نت


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكد ضابط الارتباط في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس نضال سمارة أن عودة الإنترنت عن المناطق المقطوعة ستكون خلال الساعات القادمة وفور عودة التيار الكهربائي .

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 وأوضح سمارة في حديث لـ " الوكيل الإخباري" اليوم الخميس أن انقطاع الانترنت عن بعض المناطق حدث جراء انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة إلى انقطاع كوابل كهربائية فرعية بسبب تساقط الأشجار عليها  .


وأشار إلى أن الهيئة تتعامل مع الاعطال بحسب الأولوية منوها أنه ورد ما يقارب 100 شكوى لانقطاع الانترنت في عدة مناطق بالمملكة منذ صباح اليوم الخميس .


وذكر أن من المناطق التي تشهد انقطاع للانترنت٬ خلدا وتلاع العلي في عمان الغربية بالإضافة إلى مناطق الجنوب والتي تشهد كثافة في تراكم الثلوج.


وقال سمارة إن المملكة لم تشهد انقطاع شامل في منطقة ما خلال المنخفض الحالي وإنما جميع الانقطاعات فرعية .


وختم أن التواصل قائم مع شركات الاتصالات و العاملين في الميدان للتعامل مع الأعطال وعودة الأنترنت خلال ساعات . 

وكانت شركات الكهرباء بررت تأخير عودة التيار الكهربائي الى صعوبات واجهتها بعمليات الصيانة نتيجة تراكم الثلوج وصعوبة وصول الفرق الفنية.


 




 

 


 

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