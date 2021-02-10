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الأربعاء، 10-02-2021 12:31 م

انقطاع الكهرباء عن مناطق في المفرق غدا

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الوكيل الاخباري - أعلنت شركة كهرباء اربد عن نيتها قطع التيار الكهربائي، غدا الخميس، عن مناطق في بلدية أم القطين والمكيفتة بمحافظة المفرق.

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وقالت شركة الكهرباء إن انقطاع التيار الكهربائي يشمل منطقتي وسط بلدة المكيفتة، ومسجد المكيفتة الكبير، موضحة ان الانقطاع يبدأ الساعة العاشرة والنصف صباحا ويستمر حتى الساعة الرابعة مساء.


وبينت ان الهدف من قطع التيار الكهربائي هو تحسين جودة الخدمات المقدمة للمشتركين وتقليل عدد انقطاعات التيار الكهربائي المبرمجة وغير المبرمجة.

 

-- (بترا)

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