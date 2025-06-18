قرار بحجب كافة تطبيقات التراسل في الأردن خلال هذه الفترة اعتبارا من الخميس

وأشارت الهيئة أن قرار الحجب جاء كخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة.
وأضافت الهيئة أن حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل،
كما تشير الهيئة إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها.
-
أخبار متعلقة
-
قاضي القضاة يفتتح مبنى محكمة غور الصافي الشرعية
-
وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى ألمانيا
-
السفير الفلسطيني يثمّن خطاب الملك في البرلمان الأوروبي
-
الزرقاء: حوارية علمية تعرض المنجزات الحضارية في عهد الملك
-
اتفاقية جماعية لنقابة المناجم والتعدين تتضمن حوافز مادية للعاملين بالبوتاس
-
قبل الدخول لقاعات التوجيهي .. تعليمات حاسمة من وزارة التربية
-
الزرقاء: أمسية شعرية للكاتبين الدكتور ناصر شبانة وزهير أبو شايب
-
الأردن يعزز أمنه الغذائي رغم التوترات الإقليمية