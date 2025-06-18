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قرار بحجب كافة تطبيقات التراسل في الأردن خلال هذه الفترة اعتبارا من الخميس

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أرشيفية
 
الأربعاء، 18-06-2025 11:26 ص
الوكيل الإخباري- أكدت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أنه حفاظًا على نزاهة امتحانات شهادة الثانوية العامة وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم سيتم حجب كافة تطبيقات التراسل التي تؤثر على سير الامتحانات وذلك اعتباراً من 19/6/2025 ولغاية 10/7/2025 في مدارس المملكة كافة التي سيتم عقد الامتحانات فيها وخلال فترة إجراء الطلبة الامتحانات فقط.اضافة اعلان


وأشارت الهيئة أن قرار الحجب جاء كخطوة احترازية لمنع الغش وتسريب أسئلة الامتحانات والسعي نحو تحقيق العدالة والمصداقية في نتائج امتحانات الثانوية العامة الذي يعد مصلحة وطنية عليا وأساسًا للعملية التعليمية والأكاديمية في المملكة.

وأضافت الهيئة أن حجب التطبيقات سيتم قبل دقائق قليلة من زمن بدء الامتحانات وسينتهي بعد انتهائها بقليل،

كما تشير الهيئة إلى أنه نتيجة لطبيعة تغطية شبكات الاتصالات فقد تظهر بعض مناطق الحجب خارج مناطق المدارس ولكنها ستكون بطبيعتها مؤقتة إلى أن يتم تحقيق الغاية منها.
 
gnews

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