الأربعاء 2025-06-18 04:05 م
 

قرار بخصوص العاملين على حساب التعليم الإضافي ومدارس الطلبة السوريين

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الأربعاء، 18-06-2025 03:47 م
الوكيل الإخباري-   اكدت مديرية التربية والتعليم للواء بني كنانة في تعميم على إنهاء تكليف العاملين على حساب التعليم الإضافي والعاملين في مدارس الطلبة السوريين للفترة المسائية والمخيمات ومعلمي التعليم المهني التقني (BTEC) في موعد أقصاه 2025/6/25 ، ويستثنى من إنهاء التكليف معلمي الحفل العاملين على حساب التعليم الإضافي من أجل متابعة المشاغل وحظائر الماشية ، على أن يعاد تكليف المعلمين المساندين وفريق متعدد التخصصات بداية العام الدراسي 2026/2025اضافة اعلان
 
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