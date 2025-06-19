الاحتلال يشدد الخناق على المسجد الأقصى

وأوضحت الإدارة في بيانها، أن سلطات الاحتلال بدأت مساء أمس الأربعاء، بتطبيق سياسة "المصلين بالعدد"، بعد ستة أيام متواصلة من الإغلاق الكامل لأبواب المسجد الأقصى أمام المصلين وسمحت اليوم بدخول 450 مصليا فقط لأداء صلاة الظهر عبر باب حطة.
وأوضحت أن سياسة الإغلاق والتحكم العددي بالمصلين أدت إلى شلل شبه كامل في الحياة داخل البلدة القديمة، حيث منع من لا يحمل هوية البلدة من الدخول في الوقت الذي ظلت فيه الكنس اليهودية والأسواق مفتوحة بشكل اعتيادي.
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