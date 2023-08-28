ايعاز من مدير عام الضمان بشأن شمول عاملين بمظلة الحماية الاجتماعية

الوكيل الإخباري - أوعز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي محمد الطراونة بتشكيل لجنة مشتركة تضم كافة النقابات المعنية بقطاع المهن الميكانيكية لتذليل العقبات وتنسيق الجهود وإيجاد الآليات المناسبة لتسهيل شمول هذا القطاع تحت مظلة الحماية الاجتماعية بكافة الوسائل الممكنة.

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وبين الطراونة خلال الجلسة الحوارية التي نظمها المركز الإعلامي في المؤسسة حول واقع شمول العاملين في المهن الميكانيكية بمظلة الضمان الاجتماعي أن عدد المنشآت المسجلة بالضمان في هذا القطاع بلغ (4203) منشأة فقط من أصل أكثر من (100) ألف منشأة ونسبة تهرب عن الشمول تصل إلى (96%).



أكد إن المؤسسة تضع على رأس أولوياتها شمول كافة أفراد الطبقة العاملة في المملكة بمظلة الضمان لتوفير الحماية اللازمة للمواطن وللعامل، كون الحق بالضمان حق إنساني وعمّالي أصيل.



وأشار الطراونة إلى أن التقارير الصادرة من منظمة العمل الدولية تشير إلى أن ما نسبته (47-50%) من المشتغلين في الاقتصاد غير المنظم ليسوا مشمولين بالضمان.