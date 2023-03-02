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الخميس، 02-03-2023 03:30 م

ايعاز من وزير التربية بتسريع إجراءات إقامة مبنى جديد لمدرسة في ناعور

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الوكيل الإخباري- تفقد وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة مبنى مدرسة أم البساتين الثانوية للبنين، وموقع مدرسة الروضة الأساسية المختلطة، والمدرسة المستأجرة في ناعور، حيث أوعز بتسريع الإجراءات لإزالة المبنى القديم وإقامة مبنى جديد بدل المستأجر.

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وافتتح المحافظة اليوم الخميس الجناح الجديد للإضافات الصفية لمدرسة العال الثانوية للبنين في لواء ناعور، والذي تم تنفيذه من موازنة مجلس اللامركزية في لواء ناعور.


وشارك طلبة المدرسة فعاليات الطابور الصباحي، بحضور النائب فراس السواعير ومدير إدارة الأبنية والمشاريع الدولية في الوزارة المهندس إبراهيم السمامعة ومدير التربية والتعليم خولة البداينة.

واشتمل الجناح الجديد الذي تم تنفيذه بعطاء قيمته 700 ألف دينار، على 9 غرف صفية، وجناح إداري ومختبرات، ومرافق صحية، حيث أوعز الدكتور محافظة بصيانة وتجهيز مختبري الحاسوب والعلوم.

وقام الوزير والحضور بجولة تفقدية لعدد من مدارس لواء ناعور شملت مدارس حسبان الثانوية للبنات وأم البساتين الثانوية للبنين والروضة الأساسية المختلطة.

وجال محافظة في مختلف مرافق المدارس التي شملتها الزيارة؛ يرافقه رؤساء بلديات حسبان وناعور وأم البساتين ورئيس وأعضاء مجلس اللامركزية ورئيس مجلس التطوير التربوي، حيث حضر جانبا من حصة دراسية لطلبة الثانوية العامة مجيبًا على أسئلة الطلبة واستفساراتهم.

وشارك محافظة في جلسة حوارية ناقشت الواقع التربوي في مدارس اللواء، وضمت أبناء المجتمع المحلي، والأسرة التربوية، والمجلس المحلي والبلدية، ووجهاء اللواء، حيث استمع إلى احتياجات المنطقة من الخدمات التعليمية، مؤكدا استعداد الوزارة لتلبية ما أمكن منها وفق الأولويات والموارد المالية والبشرية المتاحة.

وبين أن الوزارة أقرت بناء مدرسة مهنية في اللواء ضمن خطة تشمل بناء عشرة مدارس في المملكة بواقع مدرسة مهنية في كل محافظة من المحافظات، إضافة إلى فتح شعب للمسار المهني في المدارس في التخصصات المهنية التي لا تحتاج لمشاغل ومختبرات وتجهيزات خاصة؛ مثل التخصصات التجارية والمالية.

وأشار إلى أن تحديد الاحتياجات من المداس يتم باستخدام الخريطة المدرسية، مشيرا الى سعي الوزارة لاستملاك قطع أراض لبناء المدارس في المناطق حسب الحاجة.

 

 

 




 

 


 

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