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الإثنين، 20-02-2023 05:58 م

اتفاقية تعاون بين مجلس محافظة العقبة ونهر الأردن لتمكين المرأة والشباب

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الوكيل الاخباري - وقع رئيس مجلس محافظة العقبة، عماد عمرو، ومدير عام مؤسسة نهر الأردن، إنعام البريشي، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون في مجال تدريب وبناء القدرات قطاعي المرأة والشباب ضمن مشروع برنامج دعم وتطوير المجتمعات المحلية في العقبة، بالتعاون مع مجلس المحافظة.

وتتضمن أنشطة المشروع تمكين السيدات من خلال تعزيز الواقع النفسي والاجتماعي لها وزيادة ثقتها بنفسها، وإكسابهن مهارات حول الثقافة المالية وادارة المشاريع إلى جانب مهارات فنية تعزز دخولهن إلى سوق العمل.

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