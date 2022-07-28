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الخميس، 28-07-2022 07:39 م

بالتزامن مع ارتفاع اسعار المحروقات .. ازمة السير متزايدة بالمملكة !

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الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - على رغم ما تشهده المملكة من ارتفاعات متتالية لاسعار المحروقات ، وشكوى المواطنين من هذا الامر ، غطت أزمات السير الخانقة، معظم الطرق الحيوية بالعاصمة عمان ومناطق مختلفة من المملكة، بعد عصر الخميس.
 
ووصلت موقع الوكيل الاخباري العديد من شكاوى المواطنين حول أزمات سير خانقة في العديد من الطرق الرئيسية بالعاصمة عمان.

إزدحام السير مشكلة باتت لاتخلو منها شوارع المملكة وخاصة العاصمة عمان وهي تستهلك معظم اليوم وخاصة في الصباح عند ذهاب الموظفين لعملهم والمساء وفي ليالي الصيف التي لها ازدحامها الخاص.

بدوره قال مصدر امني أن لسلوكيات السائقين الدور الكبير في زيادة الازمة والاختناقات المرورية حيث أن الوقوف المزدوج مثلا في الشوارع الصغيرة يؤدي إلى إرباك عملية السير ويعطل الحركة.
 
وبين أن من يوقف مركبته في طريق معين لمدة 5 دقائق قد يستغرق العمل على فتح الطريق أكثر من ساعة بعد ذلك.

كما بين أن مواكب الافراح والتخريج المبالغ بها والتي عادة تترافق معها سلوكيات خاطئه مثل إغلاق الطرق تؤدي إلى حدوث الازمات والاختناقات المرورية.

وشدد على ضرورة تعاون السائقين مع التعليمات والارشادات الصادرة عن ادارة السير وعدم ارتكاب المخالفات التي من شأنها ان تفاقم ازمات المرور وكذلك الالتزام بالارشادات التي من شأنها الحد من حوادث السير التي تعد سببا رئيسيا ايضا بحدوث الازمات.

وقال المصدر ان تجمهر المركبات والمواطنين في حال وقوع حادث سير يفاقم ايضا ازمات السير ويعيق الحركة، ويعيق كذلك عمل رجال الامن والدفاع المدني لا سيما فيما يتعلق بسرعة اسعاف المصابين وفتح حركة السير.

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بدوره دعا خبير النفط والطاقة هاشم عقل الأردنيين إلى تقليل استهلاكهم من المحروقات واتباع سياسة التقنين.

وقال عقل لـ " الوكيل الإخباري" إنه في ظل ارتفاع الأسعار عالمياً ووصولها لمستوى كبير، بات واجباً وضرورة على المواطنين اتباع سياسة التقشف، وتغيير السلوك الاستهلاكي. 

 

وأشار إلى أن إحصاءات رسمية بينت أن 24% من إجمالي استهلاك الأردن من مادة البنزين تذهب هدراً و دون فائدة، منوهاً إلى أن ذلك يخلف آثر مالية واقتصادية صعبة.

 

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