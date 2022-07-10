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الأحد، 10-07-2022 05:48 م

مواطنون : مشاكل حظائر الأضاحي مستمرة وتُرحّل من عام إلى آخر

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الوكيل الاخباري - يشكو مواطنون يقطنون بالقرب من حظائر بيع الأضاحي في عدة مناطق بالمملكة، من الروائح المنبعثة من هذه الحظائر وعشوائية التخلّص من مخلفات الذبح الذي يجري على جوانب الطرق، مؤكدين أن كل الحلول المعمول بها لا جدوى منها ما دامت هذه الحظائر قريبة من المناطق السكنية ويتم ترحيل مشكلاتها من عام إلى آخر .

وقالوا إن أصحاب بعض هذه الحظائر يقومون بالرمي العشوائي لمخلفات الذبح أو تجميعها لعدة أيام بجانب هذه الحظائر دون التخلّص اليومي منها، مؤكدين أنها تجلب لمناطقهم الحشرات والأفاعي والكلاب الضالة، داعين إلى ضرورة وجود فرق الرقابة في هذه المواقع للمحافظة على بيئة المكان.

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