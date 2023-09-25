بالزيت والسمن البلدي.. زوجان يحولان منزلهما لمطعم بنكهة اردنية اصيلة في عجلون - صور وفيديو

الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

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منذ عام ومن قلب الطبيعة، تحديدًا في منطقة عين جنة في محافظة عجلون ، حوّل الأردنيان تيماء وسليمان منزلهما المتواضع إلى مطعم والذي أصبح مقصدًا للسُياح الراغبين في مشاهدة جمال طبيعة عجلون وتذوق المأكولات البلدية الأصيلة. أُطلِق على هذا المطعم اسم "بيت خيرات عجلون" يتسع لقرابة الـ 100 زائر .



تيماء المومني، والمالكه للمشروع تحدثت لـ "الوكيل الإخباري" انها أكملت دراستها في تخصص الرياضيات والإحصاء وعملت في قطاع التعليم الخاص لمدة 12 عامًا، بينما قام زوجها سليمان القضاة الذي كان يعمل في القطاع الخاص بإكمال درجة الماجستير في إدارة الأعمال والبدء في تحضير دراسة الدكتوراة في الإدارة العامة



وقرر الزوجان البحث عن فكرة لكسب لقمة عيشهم، خصوصًا بعد نقص الفرص في الوظائف الحكومية. وعندما اقترح زوجها تحويل البيت الصغير الذي ورثه من عائلته إلى مطعم، بدأوا في تحضيره. حيث بدئا بغرفتين وساحة صغيرة برأس مال بسيط .



لمّا لاقت المبادرة إقبالاً كبيراً ، توجهو إلى صندوق التنمية والتشغيل للحصول على قرض لتوسيع المكان حيث أصبح يتسع بين 90 و 100 شخص، مما زاد من فرص العمل داخل المشروع لأبناء المجتمع المحلي من الشباب والنساء الباحثين عن العمل،وتشغيل ما يقارب 20 شاب وسيدة بشكل مباشر وغير مباشر بما في ذلك من يعيلون أسرهم ومن يكملون تعليمهم.



حيث تعتمد جميع المأكولات في المطعم على المنتجات البلدية والمصنوعة يدوياً،وهي تجربة جديدة وفريدة وذلك من خلال إعادة إنتاج المأكولات الشعبية والتراثية لمحافظة عجلون ولكن بطريقة عصرية ، مما يمنح الزوار تجربة طعام فريدة تحمل عبق الماضي وأصالة الحاضر بسواعد أردنية .



وتشمل المأكولات الشعبية أكثر من 15 صنف على الإفطار جميعها من المنتجات البلدية وبطعم الزيت والسمن البلدي ، والغداء والعشاء يشمل أطباق بلدية مثل ورق الدوالي والصواني والصاجيات والمقبلات والزرب والكبة والمسخن وغيرها من الأكلات الشعبية



ويتوفر مكان صغير لترفيه الأطفال، بالإضافة إلى مكتبة للقراءة مجانية لأبناء المجتمع المحلي وزوار المطعم وقاعة تدريب وإجتماعات يتم فيها عمل الدورات والورشات التعليمية والتدريبية.



واكدوا ان الموقع أيضًا قريب من تلفريك عجلون، وهو على بُعد 8 دقائق فقط من منطقة وصول التلفريك، ويفتح أبوابه من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل ويمكن الحجز والاستفسار عبر الارقام التالية : 026420599 - 0777185251



إن هذا المشروع الناجح يعكس روح الابتكار والمبادرة في مجتمع عجلون، حيث تجمع الأسرة على تحقيق نجاح مشترك يعود بالفائدة إلى المجتمع المحلي.



للاسفسار : 026420599 - 0777185251 "بيت خيرات عجلون " .. اردنيان يحولان منزلهما لمطعم بنكهة اردية اصيلةللاسفسار : 026420599 - 0777185251 pic.twitter.com/CDPANYqUMk September 25, 2023







































