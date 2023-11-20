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الإثنين، 20-11-2023 11:48 ص

بالصور.. انجراف وتراكم الأتربة على شوارع في السلط بسبب الأمطار

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الوكيل الإخباري - تعاملت بلدية السلط الكبرى، مساء أمس وصباح اليوم، مع حالات انجراف وتراكم الاتربة على قنوات تصريف مياه الأمطار وأطراف الشوارع.

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وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري إن غرفة العمليات في بلدية السلط الكبرى تم تفعيلها منذ الإعلان الرسمي عن دخول المملكة منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة وأمطار غزيرة وعملت كوادر البلدية على مدار الساعة على متابعة الشكاوى.

 

وأكد الحياري على جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة، مشيراً إلى أن جميع قنوات التواصل الاجتماعي التابعة للبلدية تستقبل جميع الملاحظات وتعمل على معالجتها بالسرعة الممكنة.





 




 

 


 

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