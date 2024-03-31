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الأحد، 31-03-2024 10:15 ص

بالعشر الأواخر من رمضان .. الإفتاء توضح الفرق بين صلاة القيام والتراويح

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الوكيل الاخباري - أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية الفرق بين صلاة القيام، والتهجد، وصلاة التراويح.اضافة اعلان


وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن صلاة التراويح تتشابه مع صلاة قيام الليل ولا يوجد بينهما فرق من حيث السنيّة؛ فكلاهما صلاة تؤدى في الليل، وكلاهما من السنن المندوبة، لكن بينهما عموم وخصوص مطلق، فالتراويح تعد من قيام الليل؛ لأنها الصلاة في أول الليل، لكن قيام الليل المطلق لا يعتبر من التراويح."

وأضافت أن صلاة التراويح تختلف في بعض الصفات والقيود عن قيام الليل المطلق؛ فصلاة التراويح تطلق على قيام أول الليل في رمضان خاصة، فهي قيام يختص برمضان، أما القيام في غير رمضان فمن النفل المطلق.

وتابعت " كذلك صلاة التراويح يستحب فيها الجماعة، بخلاف صلاة القيام، حيث لا يستحب لها الجماعة، وتصلى التراويح بنية قيام رمضان، أو بنية التراويح، بينما النية في القيام مطلقة."

وأوضحت أن التراويح يستحب لها عدد محدد من الركعات؛ فتصلى عشرين ركعة على وجه الكمال، ولا يجمع في التراويح بين أكثر من ركعتين بسلام واحد، فإن صلاها أربعاً مثلا بطل كونها تراويح؛ لأنها أشبه بصلاة الفرض، بخلاف القيام حيث يجوز له أن يصلي ركعتين أو أربعاً، أو ما شاء."

وأشارت إلى أن الأفضل في قيام الليل الصلاة في البيت، بخلاف صلاة التراويح فالأفضل الاجتماع لها في المسجد.

وختمت " أما التهجد فيختلف عن قيام الليل والتراويح أنه يكون بعد الاستيقاظ من النوم ليلاً والله تعالى أعلم."

 




 

 


 

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