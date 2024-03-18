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الإثنين، 18-03-2024 09:54 ص

الإفتاء توضح حول إعلانات الطعام المعروضة خلال رمضان

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الوكيل الاخباري- أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية بشأن حكم إعلانات الطعام التي تعج مواقع التواصل الاجتماعي والمعروضة بشكل مغري ومتعب للصائم في رمضان وتجعله يشتهي الأكل.

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " الصائم يترك الطعام والشراب وجميع المفطرات امتثالاً لله تعالى، وقد أعدَّ الله تعالى له الأجر العظيم، فلا حرج على الصائم في اشتهاء الطعام عند رؤيته ما دام ممسكاً عن تناول ما اشتهاه، ولا يؤثر ذلك على صومه إن لم يعزم على إفساده، حتى لو أحدث ذلك تردداً في نية قطع صومه فإنه لا يؤثر".


وأضافت " والدعايات التجارية إذا كانت تعرض الطعام والشراب على سبيل التسويق للبضائع المباحة فهي مشروعة، ويجوز عرض منتجاتها في رمضان وفي غيره إذا خلت من المحظورات الشرعية".

وختمت " إذا كان تصفح المواقع الإلكترونية يسبب للصائم فتوراً في الهمة عن الصيام بسبب ما يعرض عليها من دعايات الطعام والشراب، فيكره له النظر إليها، وعليه الابتعاد عنها للمحافظة على صيامه. والله تعالى أعلم."


 




 

 


 

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