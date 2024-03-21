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الخميس، 21-03-2024 12:59 م

الإفتاء توضح حكم تأخير زكاة الفطر وصحة صيام من لم يخرجها

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الوكيل الاخباري - أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال "ما حكم زكاة الفطر، وهل يصح الصيام إذا لم أخرجها في موعدها؟".

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وقالت الإفتاء في إجابتها المنشورة على موقعها الإلكتروني إن " يُرجى العلم أنه سبق بيان حكم صدقة الفطر في القرار رقم (6/ 2022)، وأنها صدقة واجبة بالأدلة الشرعية، بل إذا أخّر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت، كالصلاة، ولكن يقع صيامه صحيحاً، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء."


وأضاف "المستحب أن تُخرج قبل صلاة العيد؛ لما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم (أمر بزكاة الفطر أن تُخرج قبل خروج الناس إلى الصلاة) [متفق عليه]، ولا يجوز تأخيرها عن يومه فإن أخره حتى خرج اليوم أثم وعليه القضاء؛ لأنه حق مالي وجب عليه، وتمكن من أدائه، فلا يسقط عنه بفوات الوقت".


وختمت  " الأفضل أن يُخرجها يوم العيد قبل الخروج إلى صلاة العيد وأنه يجوز إخراجها في يوم العيد كله و لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد، وأنه لو أخرها عصى ولزمه قضاؤها، وسموا إخراجها بعد يوم العيد قضاءً".


 




 

 


 

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