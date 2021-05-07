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الجمعة، 07-05-2021 03:12 م

بالفيديو .. الصاروخ الصيني في سماء المملكة ومجاهد : موعد آخر الليلة

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الصاروخ الصيني عند إنطلاقه


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد الفلكي عماد مجاهد ، أن أهالي محافظات الشمال تمكّنوا من مشاهدة الصاروخ الصيني أمس الخميس .

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وأشار مجاهد ، الجمعة ، لـ"الوكيل الإخباري" أن الصاروخ الصيني سيمر عبر سماء المملكة ، في تمام الساعة 37 : 2 فجر الليلة القادمة (الجمعة/السبت).

 

وأوضح أن الصاروخ اقترب عن سطح الأرض بمقدار 160 كم ، بعدما كان يبعد يوم أمس  250 كم ، منوها أن الأردنيين سيتمكّنوا من رؤية الصاروخ الليلة بشكل أوضح لاقترابه من سطح الأرض .

 

وبين ان موعد سقوط الصاروخ على سطح الأرض ، سيكون ليلة السبت /الأحد، وفق المعطيات الحالية .

 

 

وكان مجاهد صرّح في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" أن  الصاروخ متابع حاليا اولا بأول من وكالة الفضاء الأمريكية ناسا والبنتاغون لتحديث مساره، للوقوف على مكان وزمان سقوطه.

وتابع "الصاروخ يدور حول الأرض كل ٩٠ دقيقة ويرتفع عن سطح الأرض ٢٢٥ كيلومتر ووزنه نحو ٢٠ طنا ".

 

 

الصاروخ في سماء المملكة

ومن جهته ، وصل "الوكيل الإخباري" مقطع فيديو يظهر من خلاله مشهدا للصاروخ الصيني في سماء المملكة ، حيث قام المواطن أحمد الشقيرات بتصويره من بلدة كفريوبا ، التابعة لمحافظة إربد.

 

وأشار ، أنه في تمام الساعة 50 : 10 مساء أمس الخميس ، تمكّن من مشاهدته وتصويره .

 

وكانت الصين أطلقت الصاروخ الخميس قبل الماضي ، ونتيجة لخلل فني وتقني فقدت السيطرة عليه ، حيث خرج عن مداره ما أدى إلى فقدان التحكم به ، الأمر الذي أصاب العالم بالذعر .



 




 

 


 

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