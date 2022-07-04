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الإثنين، 04-07-2022 06:16 م

بترا تعقد دورة عن التوازن الجندري في محتوى الأخبار

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الوكيل الاخباري - عقد المركز التدريبي التابع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاثنين، بالتعاون مع برنامج "النساء في الأخبار" التابع لمنظمة "وان-ايفرا"، دورة تدريبية بعنوان "التوازن الجندري في محتوى الأخبار".

وهدفت الدورة التي استمرت ليوم واحد، وشارك بها عدد من صحفيي وصحفيات وموظفات الوكالة في المديريات المختلفة، إلى تسليط الضوء على صور نمطية تحكم طريقة تفكيرنا أحيانا، وقد تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على التغطية الإخبارية وتجعلها غير متوازنة جندريا، وكيفية كسر هذا الحاجز وتحقيق تغطية إعلامية أكثر تكاملا، ورؤية أبعاد الصورة كاملة بزوايا معالجة جديدة.

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