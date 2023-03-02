الخميس 02-03-2023
الوكيل الاخباري

الحكومة استدانت 800 مليون دينار خلال شهرين

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

اختتام المؤتمر الأول لمشروع إشراك جيل الشباب في التعلم عن ماضي عمان

توضيح حول سعر القطايف في رمضان المقبل

ولي العهد يشارك بمسير تعبوي نفذته كتيبة المدرعات/2 الملكية - فيديو

الخميس، 02-03-2023 05:06 م

بحث آليات النهوض بقطاع المرأة والشباب في الطفيلة والكرك

2202321204626592816195


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة المرأة والشباب في مجلس محافظة الطفيلة مع أعضاء لجنة المرأة والمجتمع المحلي في مجلس محافظة الكرك، آليات النهوض وتعزيز مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب بتنفيذ المشروعات الموجهة لقطاع المرأة والشباب في المحافظتين.

وبحث اللقاء الذي عقد في قاعة مجلس محافظة الطفيلة اليوم الخميس، السبل الكفيلة لإيجاد مشروعات خدمية مستدامة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتشاركية مع القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وتمكينها اقتصاديًا.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e

بني مصطفى تؤكد أهمية حصول المرأة على حقوقها الاقتصادية والاجتماعية

10202226234819598223731

كلية عجلون الجامعية تحتفي بمناسبة اليوم العالمي للدفاع المدني

b6b76ced-وزارة-التعليم-العالي

فتح التنافس على مقاعد في بعض الجامعات الرسمية

w

وفد من الوكالة الأميركية للتنمية يطلع على مشاريع مياه اليرموك

2202315191651491008738

الحنيطي يفتتح سكن مرتبات مستشفى الأمير هاشم بن عبدالله الثاني العسكري في العقبة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة تتراجع عن رفع سعر الغاز المسال بالجملة

أخبار متعلقة
file

وزير الشباب: تمديد التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار

www

جلسة في إربد عن دور الشباب والمرأة في التنمية السياسية والاقتصادية

920226195610293924870

"تجارة الزرقاء" تنظم يوما وظيفيا لصندوق المرأة للتمويل الأصغر

220237113230948318000

وزير الشباب يلتقي لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأردنية

w

بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب وعززهم في صنع القرار

1676203699187

رئيس الوزراء ينعى وزيرة الدولة لشؤون المرأة السابقة ناديا العالول