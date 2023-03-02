بحث آليات النهوض بقطاع المرأة والشباب في الطفيلة والكرك

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة المرأة والشباب في مجلس محافظة الطفيلة مع أعضاء لجنة المرأة والمجتمع المحلي في مجلس محافظة الكرك، آليات النهوض وتعزيز مجالات التعاون والاستفادة من الخبرات والتجارب بتنفيذ المشروعات الموجهة لقطاع المرأة والشباب في المحافظتين.



وبحث اللقاء الذي عقد في قاعة مجلس محافظة الطفيلة اليوم الخميس، السبل الكفيلة لإيجاد مشروعات خدمية مستدامة مع العمل على تعزيز أوجه التعاون والتنسيق والتشاركية مع القطاعات والمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني للنهوض بواقع المرأة الأردنية في مختلف المجالات، وتمكينها اقتصاديًا.

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