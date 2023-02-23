وزير الشباب: تمديد التسجيل بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار

الوكيل الاخباري- أعلن وزير الشباب محمد النابلسي، اليوم الخميس، عن تمديد التسجيل في جائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي حتى 15 آذار المقبل.

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وقال النابلسي إن مؤسسات القطاع الخاص كانت وما زالت شريكاً ومكملا للقطاع العام في تحقيق التنمية بمختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن الدور الذي اطلع به القطاع الخاص بمختلف مؤسساته عبر عقود يؤكد دوما أنه غير معزول عن القضايا والمتطلبات والتحديات المجتمعية.



وأضاف النابلسي خلال الجلسة الحوارية التي نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني للتعريف بجائزة الحسين بن عبد الله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الأولى، بحضور المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، وبمشاركة المدراء التنفيذيين ومدراء المسؤولية الاجتماعية لدى الشركات الأعضاء في المنتدى، والخبراء وأصحاب العلاقة، أن العمل التطوعي يعد أحد أبعاد المسؤولية المجتمعية التي تمارس بالعرف ودافعية الخير والتي باتت تتطلب تأطيرا وفق الأولويات والاحتياجات المجتمعية وبما يضمن تحويلها إلى مشاريع ذات بُعد تنموي مستدام وصولا إلى إيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي كإحدى أهم ركائز التماسك والتكافل المجتمعي.



وبين أن الجائزة أطلقت بمباركة سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولي العهد، احتفالا باليوم العالمي للمتطوعين بالشراكة مع مؤسسة ولي العهد بهدف نشر ثقافة التطوع، وترسيخ قيم العمل التطوعي وتفعيل المسؤولية المجتمعية لدى المؤسسات وتكريم الأفراد والمؤسسات القائمين على الأعمال التطوعية ذات الأثر الإيجابي المستدام، موضحا رؤية ورسالة الجائزة ومبادئها العامة وفلسفتها ومرتكزاتها وأهدافها ومجالات العمل التطوعي وفئات الجائزة ومستوياتها وآلية عملية التقييم وحوكمة الجائزة.



وأضاف "نسعى من خلال اللجنة العليا للعمل التطوعي إلى وضع استراتيجية وطنية للعمل التطوعي وصياغة تشريع ناظم للعمل التطوعي في المملكة" مشيرا إلى ميثاق العمل التطوعي، ومنصة نحن لتطوع ومشاركة الشباب، وإنشاء أندية التطوع في الجامعات واستحداث برنامج خاص للمتطوعين في صندوق التنمية والتشغيل.