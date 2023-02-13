بني مصطفى: الأردن رفع نسبة مشاركة المرأة والشباب وعززهم في صنع القرار

الوكيل الاخباري - أكدت وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، أن الأردن رفع نسب مشاركة المرأة والشباب وتمثيلهم في مواقع صنع القرار عبر إدخال عدد من التعديلات على الدستور والتشريعات الناظمة للحياة السياسية، ومنها قوانين الانتخاب لمجلس النواب والأحزاب السياسية والإدارة المحلية.



وقالت بني مصطفى، خلال كلمة لها في فعالية "إطلاق تقارير مبادرة العدالة بين الجنسين والقانون"، عبر تقنية الاتصال المرئي، إنه لا بد من توعية جميع أفراد المجتمع، رجالا ونساء وشبابا، بأهمية هذه التعديلات، وبدورهم في صنع القرار، مشيرة إلى تنفيذ برامج لتدريب القياديات النسائية وتطوير مهاراتهن في العمل العام، وإطلاق مدرسة المشاركة السياسية للمرأة في عام 2022؛ وذلك حرصا من اللجنة الوزارية لتمكين المرأة على زيادة أعداد النساء المؤهلات والمدربات في مواقع صنع القرار وفي العمل العام والسياسي.



وبينت بني مصطفى أن التعديلات الدستورية الجديدة عملت على تمكين المرأة، وعززت عملها باعتبارها شريكا للرجل بالحقوق والواجبات، موضحة أن قانون الانتخاب الجديد خفض سن الترشح لعضوية مجلس النواب؛ لتشجيع الشباب على خوض الانتخابات النيابية.

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