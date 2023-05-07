بحث إجراءات حصول طب اليرموك على الاعتمادية الدولية

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد ورئيس مجلس الفيدرالية الدولية للتعليم الطبي الدكتور ريكاردو ليون بوركيز، اليوم الأحد، إجراءات كلية الطب في الجامعة للحصول على الاعتمادية الدولية.



وأكد مسّاد خلال لقائه بوركيز والوفد المرافق، أن الجامعة تسعى دائما أن تحصل برامجها على الاعتمادية الدولية، مشيرا إلى حصول كلية الصيدلة على الاعتماد الدولي من مجلس التعليم الصيدلاني الأميركي، وحصول أقسام هندسة الحاسوب، وهندسة الإلكترونيات، والهندسة الصناعية في كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية على الاعتماد الأكاديمي الأميركي للهندسة والتكنولوجيا.

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