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الثلاثاء، 02-05-2023 07:40 م

ورشة باليرموك حول مهارات البحث العلمي

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الوكيل الاخباري - نظم كرسي الألكسو للدراسات والبحوث التربوية بالتعاون مع كلية التربية في جامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، ورشة تدريبية بعنوان "تطبيقات برنامج شات جي بي تي ومهارات البحث العلمي".

وقال عميد كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب الدكتور قاسم الردايدة، إن "شات جي بي تي" من أحدث وأقوى نماذج اللغة الطبيعية الاصطناعية، ويمكن استخدامه في مجالات مختلفة مثل توليد النصوص، والترجمة الآلية، والمحادثات الآلية"شات بوتس" ، وتصحيح النصوص، وغيرها من التطبيقات التي تعتمد على اللغة الطبيعية.

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