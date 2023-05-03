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اليرموك تقدم مساعدات لـ 13 طالبا من طلبة الدراسات العليا

الأربعاء، 03-05-2023 11:46 ص

اليرموك تقدم مساعدات لـ 13 طالبا من طلبة الدراسات العليا

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الوكيل الإخباري- قدمت جامعة اليرموك من خلال صندوق "المرحومة أمينة عبد الحافظ لطلبة الدراسات العليا" مساعدات مالية لـ 13 طالبا وطالبة من طلبة برامج الدراسات العليا / الماجستير والدكتوراه، بقيمة 400 دينار لكل طالب، كمساعدة لهم في دفع رسومهم الدراسية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2022/2023، بقيمة إجمالية بلغت 5200 دينار.

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد، إن هذه المساعدة المالية منحت للطلبة الذين حصلوا على أعلى مجموع نقاط من بين جميع الطلبة المتقدمين، على ألا تزيد قيمة المنحة عن قيمة الرسوم التي دفعها كل طالب وطالبة منهم، وأن يتم صرف قيمة المنحة للطلبة الذين دفعوا رسوم الفصل الدراسي الحالي.


ولدى ترؤسه اجتماع لجنة الصندوق، أكد مسّاد على رسالة جامعة اليرموك القائمة على  إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم والمعرفــة مــن خـلال تقديــم تعليــم متميــز، وإنتــاج بحـث علمـي إبداعـي يخـدم المجتمـع، ويسـهم فـي بناء اقتصـاد المعرفـة مـن خـلال إيجـاد بيئـة جامعيـة محفـزة للإبداع.


وشدد على أن الجامعة وتنفيذا لتلك الرسالة تسخر كافة إمكاناتها وتشاركيتها مع المجتمع المحلي في سبيل توفير الدعم المادي الممكن لطلبتها سواء أكان ذلك لطلبة البكالوريوس أو طلبة الدراسات العليا/ الماجستير والدكتوراه لتمكينهم من مواصلة دراستهم والقيام بدورهم في إثراء التخصصات العلمية بمزيد من الأبحاث العلمية التي تسهم في تنمية المجتمعات وتقدمها.


كما وأثنى مسّاد على مبادرة "عائلة عبد الحافظ" الخيرية وتعاونهم الدائم مع جامعة اليرموك وتبرعهم السخي في دعم طلبتها ومساعدتهم على تأمين دراستهم ومستقبلهم، بما يجسد روح التكافل والتعاون في مجتمعنا الواحد.


يذكر أن صندوق "المرحومة أمينة عبد الحافظ لطلبة الدراسات العليا" تأسس عام 2008 ويمثل زكاة أموال بعض أفراد عائلة عبد الحافظ                                                                 

 




 

 


 

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