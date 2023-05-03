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الأربعاء، 03-05-2023 03:36 م

بدء مؤتمر الرياضة في ظل التطورات العالمية بجامعة اليرموك

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الوكيل الإخباري- بدأت في جامعة اليرموك اليوم الأربعاء، أعمال المؤتمر العلمي العاشر الذي تنظمه كلية التربية الرياضية، بعنوان "الرياضة في ظل التطورات العالمية - مونديال قطر 2022 نموذجاً".

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وقال رئيس الجامعة الدكتور إسلام مسّاد خلال المؤتمر إن المؤتمر يعدُ نوعيا في المجال الرياضي، ويشكل فرصة لتبادل استراتيجيات البحث العلمي في مجال علوم الرياضة، وتعزيز العلاقات البحثية والعلمية المحلية والعربية والدولية، إضافة إلى تشجيع المشاركة الشبابية والطلابية في المشاريع البحثية في المجال الرياضي.


وأشار إلى أن دولة قطر قدمت خلال استضافتها لمونديال 2022 نموذجا يحتذى به وفكرا عربيا ذلل جميع العقبات والصعوبات، فكان المونديال طريقا لقطر نحو الازدهار والتميز في المجالات كافة.


ودعا مسّاد المشاركين في فعاليات المؤتمر إلى الخروج بتوصيات وطروحات وخلاصات تفيد القطاع الرياضي الأردني والعربي والدولي؛ وتسهم في نمائه وازدهاره بما يضيف إلى المعارف في هذا الحقل المهم المزيد من النتاجات العلمية القيمة.


من جهته، قال عميد الكلية الدكتور راتب الداوود، إن الجامعة تفخر باستضافة خبراء وعلماء في مجال التربية الرياضية وفي مختلف التخصصات، ما يشكل منصة أساسية لمناقشتها خلال المؤتمر وما يتناوله من قضايا مرتبطة في علوم الرياضة المختلفة.


وأكدت الدكتورة بدرية الهدابي من جامعة السلطان قابوس في سلطنة عُمان، في كلمة نيابة عن الباحثين المشاركين في المؤتمر، أن انعقاد المؤتمر يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة فيه إلى العمل المتواصل ومواكبة التطور في علوم الرياضة وتخصصاتها المتنوعة.


ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية كفسيولجيا التدريب الرياضي، والمناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية والإدارة والتسويق الرياضي والاختيارات والمقاييس في التربية الرياضية والمنشآت الرياضية، والعلوم النفسية والاجتماعية في التربية الرياضية والتربية البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة والميكانيكا الحيوية في التربية الرياضية وتغذية الرياضيين والمرأة والرياضة.

 




 

 


 

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