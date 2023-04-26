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الأربعاء، 26-04-2023 10:40 ص

اليرموك تنظم مؤتمرا علميا بعنوان الرياضة في ظل التطورات العالمية - مونديال قطر 2022 نموذجا

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الوكيل الإخباري- يرعى رئيس جامعة اليرموك الدكتور إسلام مسّاد، يوم الأربعاء القادم، المؤتمر العلمي العاشر الذي تنظمه كلية التربية الرياضية على مدار يومين في مبنى المؤتمرات والندوات بعنوان " الرياضة في ظل التطورات العالمية -  مونديال قطر 2022 نموذجاً"، بمشاركة 120 باحثا من 11 دولة عربية.

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وقال عميد كلية التربية الرياضية – رئيس المؤتمر الدكتور راتب الداود، إن هذا المؤتمر يهدف إلى تبادل الخبرات بين الباحثين والعلماء المشاركين في المجال الرياضي بهدف الوقوف على أهمية وآخر المستجدات الرياضية وعلى رأسها استضافة دولة قطر الشقيقة لمونديال قطر 2022، وتعزيز استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الرياضة.


وأضاف أن المؤتمر يهدف أيضا إلى دراسة أستخدم البحث العلمي في مجال علوم التربية الرياضية مما يساهم في رسم المستقبل الرياضي باستخدام التقنيات المبتكرة لتطوير المستويات، ودراسة مشكلات ومعوقات التربية الرياضية، ومواكبة كليات التربية الرياضية للتغيرات والمستجدات التي حصلت على الساحة الرياضية.
وأشار الداود إلى أن المؤتمر سيتناول عددا من المحاور الرئيسية كـ فسيولجيا التدريب الرياضي والمناهج وطرق التدريس في التربية الرياضية والإدارة والتسويق الرياضي والاختيارات والمقاييس في التربية الرياضية والمنشآت الرياضية.


وتابع: أن المؤتمر سيتناول في محاوره أيضا العلوم النفسية والاجتماعية في التربية الرياضية والتربية البدنية لذوي الاحتياجات الخاصة والميكانيكا الحيوية في التربية الرياضية وتغذية الرياضيين والمرأة والرياضة.


وأكد الداود أن الكلية وبالتعاون مع مختلف الدوائر الإدارية في الجامعة اتمت كافة استعداداتها لعقد هذا المؤتمر بالصورة اللائقة والمميزة التي تليق بسمعة جامعة اليرموك وعراقتها فيما يخص تنظيم المؤتمرات والفعاليات، لافتا في الوقت نفسه إلى أن أبحاث وأوراق المؤتمر العلمية ستنشر في مجلد الكتروني.

 




 

 


 

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