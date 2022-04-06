بحث إجراءات لتوفير فرص التشغيل الذاتي للشباب في السلط

الوكيل الإخباري - بحث رئيس بلدية السلط الكبرى المهندس محمد الحياري مع مدير مركز تطوير الأعمال غالب حجازي ومدير مشروع "عزم " محمد الجازي، إجراءات تنفيذ الاتفاقية التي وقعت مؤخرا بين البلدية والمركز بهدف المساهمة بتوفير فرص التشغيل الذاتي للشباب في المحافظة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الصغيرة المدرة للدخل.

اضافة اعلان



كما بحثوا آلية العمل من لحظة الإعلان عن مقترح المشروع من حيت نوعه والجدوى الاقتصادية وحاجة السوق للحرفة أو نوعية الخدمة المقدمة للمستهلك، اضافة إلى أسس الاختيار ضمن معايير واضحة للجميع.



وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود المشتركة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة وتحسين سبل العيش وذلك من خلال المساعدة في توفير فرص عمل للشباب الباحثين عن العمل من خلال ايجاد مشروعات اقتصادية مدرة للدخل يقودها الشباب انفسهم تساعدهم في توفير دخل ثابت لهم.



وسيتم من خلال الاتفاقية اختيار مجموعة من الشباب ضمن معايير واضحة لدعمهم لإنشاء مشروعاتهم الصغيرة، حيث سيقوم مركز تطوير الاعمال بتوفير المعدات والأدوات والاشراف على التنفيذ، ومن ثم تشبيك الشباب بالأسواق المحلية لبيع المنتجات والترويج لها، في حين تقوم بلدية السلط ببناء وتجهيز الأكشاك وعددها 13 كشكا.