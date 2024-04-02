بحث إنشاء أكاديمية متخصصة في فنون الطهي في مادبا

الثلاثاء 02-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الوكيل الاخباري - بحث مدير عام مؤسسة التدريب المهني، المهندس أحمد مفلح الغرابية، مع رئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا سبل تطوير منظومة التدريب المهني بما يواكب التكنولوجيا الحديثة وتخصصات المستقبل وبما ينسجم مع احتياجات سوق العمل.

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كما بحث الجانبان القضايا التي تواجه قطاع التدريب المهني وزيادة التشاركية والتعاون مع مجلس المحافظة لخدمة الشباب والشابات، والمساهمة في محاربة ظاهرتي الفقر والبطالة وتوفير الفرص النوعية المستدامة في المحافظة.

 

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