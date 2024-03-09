السبت 09-03-2024
الوكيل الاخباري
 

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

مدير الأونروا: الوكالة تواجه خطر الحل بعد تعليق دول تمويلها

ارتفاع أجور شحن اللحوم الطازجة والمبردة الواردة للأردن بمقدار دينارين للكيلو الواحد

الأردن يرحب بقرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في السودان برمضان

القوات المسلحة تنفذ 10 إنزالات جوية مشتركة لمساعدات على غزة

الاردن استورد 310 آلاف جهاز تابلت بقيمة 49.5 مليون دينار في 2023

الصليب الأحمر الفلسطيني : الأوضاع بغزة تتدهور سريعا ولا مكان آمن للسكان

السبت، 09-03-2024 02:26 م

الاردن استورد 310 آلاف جهاز تابلت بقيمة 49.5 مليون دينار في 2023

2-198


الوكيل الاخباري - بلغ مجموع الأجهزة اللوحية "تابلت"، التي تم استيرادها خلال العام الماضي، 310 آلاف جهاز بقيمة 49.5 مليون دينار.

اضافة اعلان


وبحسب بيان لجمعية الرؤيا لمستثمري الأجهزة الخلوية، اليوم السبت، شهد سوق الأجهزة اللوحية تغيرات ملحوظة مقارنةً بالأعوام السابقة، حيث تم استيراد 451 ألف جهاز، بقيمة 51 مليون دينار عام 2022، في حين تم استيراد 359 ألف جهاز بقيمة 49 مليون دينار عام 2021.


وقال رئيس الجمعية أحمد علوش، إن هذه الأرقام لا تعكس التغيرات في الطلب على الأجهزة اللوحية عبر الأعوام، بل تعكس أيضًا التطور في جودة وتنوع الأجهزة المتاحة في الأسواق المحلية، حيث تتوفر خيارات متنوعة من حيث الأسعار والجودة، ما يلبي احتياجات وميزانيات مختلف شرائح المستهلكين.


وأشار إلى أن الجمعية تعمل على تعزيز الشراكات مع الموردين العالميين لضمان استمرارية توفير أجهزة عالية الجودة وبأسعار مقبولة للسوق المحلي، بالإضافة إلى التزامها بدعم تطور السوق الخلوي وتعزيز الوعي بأهمية التكنولوجيا في تحسين جودة الحياة وتوسيع آفاق التعلم.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

رئيس الديوان الملكي يلتقي وجهاء من عشيرة الجرادات

1

الأميرة وجدان الهاشمي ترعى فعالية تسلط الضوء على إنجازات الخير التي حققتها منصة تضامن

1

رئيس مركز الخليج للأبحاث : يجب النظر الى الأردن من منظور تكاملي أعمق

1

النابلسي: تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالحياة السياسية والحزبية أولوية وطنية

1709984347835

آلاف المتنزهين يقصدون المناطق الطبيعية السياحية في أرياف إربد

1709988024929

نقابة المهندسين تبحث تحديات فرعها في معان

أخبار متعلقة
E0fl7plvM5c4VCCEDlPy9y3wdvS1NfMy9T26BpM9

صناعيون: وثيقة السياسة الصناعية خطوة متقدمة لتحقيق مستهدفات التحديث الاقتصادي

Doc-P-27413-637849333741803043news_img_27413

صيانة 700 ألف جهاز خلوي وملحقاته سنوياً في الأردن

هاتف-انترنت

15 مليون دينار مشتريات الأجهزة الخلوية واكسسواراتها عبر البطاقات البنكية في 2023

١

السفير الأردني في قطر: يوجد تنسيق تام مع الجانب القطري بخصوص الجماهير

22024872141615376867

3140 ميجاواط الحمل الكهربائي المُسجل مساء أمس الجمعة

1707502308665

السفير الأردني لدى الدوحة: وصول النشامى ومنتخب قطر لنهائي آسيا إنجاز للكرة العربية