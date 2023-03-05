الأحد 05-03-2023
الوكيل الاخباري

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

الأردنية تبحث التعاون مع ثلاث جامعات بلغارية

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

البلقاء التطبيقية تشارك في ورشة علمية بجامعة لاكويلا الإيطالية

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

إعلان نتائج القبول الموحد لتعبئة مقاعد شاغرة من خريجي “التكميلية”

بحث احتياجات قطاع التعليم بلواء الأغوار الشمالية

ورشة في جرش حول تمويلات صندوق التنمية والتشغيل

إصدار كتاب مئوية تاريخ الطوابع الأردنية

دورة في الطفيلة عن المهارات الإدارية المتكاملة

الأحد، 05-03-2023 07:00 م

بحث احتياجات قطاع التعليم بلواء الأغوار الشمالية

مبنى-وزارة-التربية-والتعليم-في-عمان-أرشيفية


الوكيل الاخباري - بحثت لجنة التربية في مجلس محافظة إربد خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور ماجد لافي، واقع واحتياجات القطاع التعليمي وأولويات عمله ضمن متابعات المجلس لتقييم واقع مشاريع القطاعات المختلفة.

وأكد رئيس لجنة التربية الدكتور احمد مقدادي، خلال الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة عقاب العوادين وعلي التلاوي وماجد الرياحنة ومصطفى النمرات وإيثار الرياحنة، حرص مجلس المحافظة على إيلاء قطاع التربية والتعليم الأهمية المطلوبة على سلم الأولويات لغاية الارتقاء بالعملية التعليمية التي تنعكس على تطور المجتمعات المحلية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220228153152681713261

رئيس الوزراء المصري: نعمل على تقوية خط الربط الكهربائي مع الأردن

w

الأردنية تبحث التعاون مع ثلاث جامعات بلغارية

w

بني مصطفى تشارك في أعمال الدورة الـ 67 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة

32023515153223492100

البلقاء التطبيقية تشارك في ورشة علمية بجامعة لاكويلا الإيطالية

320235123041685460634

الغذاء والدواء: آلية رقابية جديدة في رمضان

وزارة-التعليم-العالي-والبحث-العلمي-2022010

إعلان نتائج القبول الموحد لتعبئة مقاعد شاغرة من خريجي “التكميلية”

أخبار متعلقة
وزارة التربية والتعليم

التربية : خطة تنفيذية لمعالجة الفاقد التعليمي

220235122742728441995

توضيح حول تمديد الفصل الدراسي الثاني بالمدارس

وزارة التربية والتعليم

ورشة عن أدلة الإرشاد الوظيفي في تربية عجلون

وزارة التربية والتعليم

افتتاح مؤتمر الإرشاد التربوي في تربية البادية الشمالية الغربية

وزارة التربية والتعليم

مدارس تقرر تأخير دوامها الاحد - اسماء "تحديث "

التربية

وزارة التربية تعلن عن شواغر في ادارة التعليم الخاص