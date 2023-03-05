بحث احتياجات قطاع التعليم بلواء الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - بحثت لجنة التربية في مجلس محافظة إربد خلال اجتماعها اليوم الأحد، مع مدير التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية الدكتور ماجد لافي، واقع واحتياجات القطاع التعليمي وأولويات عمله ضمن متابعات المجلس لتقييم واقع مشاريع القطاعات المختلفة.



وأكد رئيس لجنة التربية الدكتور احمد مقدادي، خلال الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة عقاب العوادين وعلي التلاوي وماجد الرياحنة ومصطفى النمرات وإيثار الرياحنة، حرص مجلس المحافظة على إيلاء قطاع التربية والتعليم الأهمية المطلوبة على سلم الأولويات لغاية الارتقاء بالعملية التعليمية التي تنعكس على تطور المجتمعات المحلية.

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