وزير الاقتصاد الرقمي يحاضر بأكاديمية الشرطة الملكية

الوكيل الاخباري - ألقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، محاضرة للدارسين في برامج الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية، بعنوان: "الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني".



وبين الهناندة: بحضور المفتش العام في مديرية الأمن العام، وآمر الأكاديمية، وعدد من كبار ضباط المديرية، الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأهدافها وتأثيرها على الاقتصاد، والتنمية، ودورها في تعزيز الأمن الوطني.



ولفت الهناندة إلى أهم التحديات الأمنية التي ترافق النمو المتسارع في مجال الاتصال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها حماية الفضاء السيبراني ووضع القوانين والتشريعات الكفيلة بتعزيز أمن الأفراد والمؤسسات.

اضافة اعلان