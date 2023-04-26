الأربعاء 26-04-2023
الوكيل الاخباري

وزير الاقتصاد الرقمي يحاضر بأكاديمية الشرطة الملكية

إصابة شاب فلسطيني دهسًا من جيب لجيش الاحتلال

إطلاق برنامج تدريبي في أساسيات البرمجة بـ"شابات عجلون"

يوم علمي في العلوم والتكنولوجيا حول طب الكوارث

الأردن وتونس تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماعها السنوي العادي

أمين عام الشباب يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالزرقاء

الصفدي يسلم الرئيس القبرصي رسالة من الملك

بدء المرحلة الثانية من مشروع استصلاح الأراضي الزراعية بالمفرق

الملكة رانيا تلتقي عدداً من الشباب الرياديين

الأربعاء، 26-04-2023 11:21 م

وزير الاقتصاد الرقمي يحاضر بأكاديمية الشرطة الملكية

w


الوكيل الاخباري - ألقى وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، أحمد الهناندة، اليوم الأربعاء، محاضرة للدارسين في برامج الدراسات العليا في أكاديمية الشرطة الملكية، بعنوان: "الاقتصاد الرقمي والأمن الوطني".

وبين الهناندة: بحضور المفتش العام في مديرية الأمن العام، وآمر الأكاديمية، وعدد من كبار ضباط المديرية، الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وأهدافها وتأثيرها على الاقتصاد، والتنمية، ودورها في تعزيز الأمن الوطني.

ولفت الهناندة إلى أهم التحديات الأمنية التي ترافق النمو المتسارع في مجال الاتصال الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، ومن أهمها حماية الفضاء السيبراني ووضع القوانين والتشريعات الكفيلة بتعزيز أمن الأفراد والمؤسسات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820221164943637777705

إطلاق برنامج تدريبي في أساسيات البرمجة بـ"شابات عجلون"

4202319232752282563674

يوم علمي في العلوم والتكنولوجيا حول طب الكوارث

r

الأردن وتونس تبحثان التعاون العلمي والأكاديمي

s

الجمعية الأردنية للسياحة الوافدة تعقد إجتماعها السنوي العادي

0000

أمين عام الشباب يتفقد المنشآت الشبابية والرياضية بالزرقاء

w

الصفدي يسلم الرئيس القبرصي رسالة من الملك

أخبار متعلقة
220239175925613583975

الأردن يسلم مطلوبًا لفلسطين

w

جمرك العقبة : نحو ربع مليون مسافر خلال عطلة عيد الفطر

420233135736625698299

العلوم والتكنولوجيا تحصل على جائزة مؤشر النزاهة الوطني عن فئة الجامعات

1

وفد من كلية الدفاع الوطني الكيني يزور البحوث الزراعية

كك

مؤسسة ولي العهد تعقد منتداها الأول "تواصل" 29 الشهر الحالي

WhatsApp Image 2023-04-06 at 4.54.49 PM

تكريم الفائزين المشاركين في مسابقة دقّق وصحّح