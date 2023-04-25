جمرك العقبة : نحو ربع مليون مسافر خلال عطلة عيد الفطر

الوكيل الاخباري - قال مدير عام الجمارك الأردنية لواء جمارك المهندس جلال القضاة، إن كوادر الجمارك العاملة في مديرية جمرك العقبة تسعى دائمًا إلى تقديم كافة الخدمات الجمركية المميزة والميسّرة والآمنة، التي من شأنها تسهيل العمليات الجمركية وفقًا لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات النافذة، للارتقاء بالعمل الجمركي الذي يُسهم في دعم وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار ومُشجع للحركة السياحية.



مدير جمرك مديرية العقبة عميد جمارك أحمد العكاليك، قال إنّ كوادر الجمارك في جمرك العقبة تعاملت مع ما يزيد عن (225) ألف مسافر ما بين قادم ومغادر و(20) ألف مركبة وحافلة، و(10) آلاف شاحنة، وتم التخليص على (840) بيان جمركي و(1500) حاوية خلال عطلة أيام عيد الفطر السعيد.



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