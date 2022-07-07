بحث التعاون بين البلقاء التطبيقية ومشروع بناء قدرات العاملين في البستنة

الوكيل الاخباري - بحث رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور احمد العجلوني مع مدير مشروع بناء قدرات العاملين في البستنة عانس نيخوف، سبل التعاون بين الجانبين.



وأكد العجلوني خلال اللقاء الذي حضره مدير المشروع من الجامعة الأردنية (الشريك الرئيسي) الدكتور جمال صوان، وممثلة كلية ماسترخت للإدارة المهندسة صبا أبو العلا، أهمية إقامة المشاريع التشاركية الدولية والمحلية وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع البحثية التي تساهم في تطوير القطاع الزراعي من خلال تطوير الخطط الدراسية وبالتالي رفد السوق بالخريجين والكفاءات العالية والمساهمة في تطوير قطاع الزراعة في المملكة تنفيذا للرؤية الملكية في تطوير القطاع لتحقيق الأمن الغذائي.

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