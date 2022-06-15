البلقاء التطبيقية تقرر وقف الاقتطاعات المترتبة على الموظفين عن شهر حزيران



الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قرر رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الاستاذ الدكتور احمد فخري العجلوني، وقف كافة الاقتطاعات على رواتب العاملين في الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية المترتبة عليهم للجامعة عن شهر حزيران الحالي.



وقال الدكتور العجلوني إن وقف الاقتطاعات عن شهر حزيران يشمل اقتطاعات نادي العاملين ورسوم أبناء العاملين ومستحقات التأمين الصحي، والقرض الحسن.



واضاف ان هذا القرار جاء لتخفيف الأعباء المالية المترتبة على العاملين في الجامعة خلال هذا الشهر بمناسبة عيد الأضحى المبارك لمساعدة الزملاء على القيام بواجباتهم الدينية والاجتماعية.

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